Grootste cavamerk Freixenet nu volledig in handen van Dr. Oetker

De overname van Freixenet, het wereldberoemde Spaanse cava-huis, door de Duitse groep Henkell (onderdeel van de Oetker-groep) markeert het definitieve einde van een tijdperk. Het familiebedrijf is nu volledig in buitenlandse handen.

Honderden miljoenen flessen per jaar

Met een jaarlijkse verkoop van zo’n 200 miljoen flessen is Freixenet al decennia de onbetwiste marktleider in cava. Het bedrijf, opgericht in 1914 door Pedro Ferrer Bosch en Dolores Sala Vivé, groeide uit tot een wereldwijd icoon – mede dankzij de kenmerkende zwarte fles. Pedro Ferrer, vicevoorzitter en telg van de oprichtersfamilie, noemt de verkoop een “emotioneel moment”, maar benadrukt dat Freixenet “in goede handen” is.