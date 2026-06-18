Hoe Carrefour de strijd tegen plastic koppelt aan prijsverlagingen

Carrefour gaat 5.000 ton duur plastic uit de omloop halen om zo de kosten van zijn verpakkingen te verlagen. Die besparing wil de retailer vertalen in prijsverlagingen, die kunnen oplopen tot 10%.

Plasticprijzen zijn gestegen

Sinds de lancering van het Act For Food programma heeft Carrefour al 25.000 ton plastic uit de omloop gehaald. Duurzaamheid was daarbij de belangrijkste drijfveer. Nu gaat de retailer nieuwe verbintenis aan om nog eens 5.000 ton plastic uit de omloop te halen. Daarbij blijkt ook koopkracht een argument.

Plastic is namelijk duur geworden als gevolg van grote instabiliteit op de oliemarkten en de stijging van milieuheffingen. Door plastic verpakkingen te reduceren of te vervangen kan de retailer flink wat kosten besparen. En de volledige besparingen zullen worden geherinvesteerd in een prijsverlaging van producten die kan oplopen tot bijna 10%, aldus topman Alexandre Bompard.

Vijf maatregelen

Concreet kondigt Carrefour vijf maatregelen aan die een besparing van meer dan 5 miljoen euro moeten opleveren. Zo zal de retailer de plastic omverpakkingen bij promotionele multipacks afschaffen, vanaf 2028 voor Carrefour-huismerkproducten en vanaf 2030 voor producten van nationale merken, wat neerkomt op het equivalent van 500 ton plastic.

Plastic verpakkingen van hygiëne- en schoonmaakproducten zullen met 30% verminderen door de ontwikkeling van navulverpakkingen uit gerecycled plastic, tegen een prijs die 10 tot 20% lager ligt. Dat biedt potentieel voor een vermindering van 2.000 ton plastic.

Het volledige assortiment toiletpapier gaat naar een 100% papieren verpakking tegen 2030, wat een vermindering van 1.500 ton plastic mogelijk maakt.

Met de uitbreiding van statiegeldverpakkingen – gemiddeld 5% goedkoper per liter dan hun wegwerpvarianten – naar meer dan 1.000 artikelen tegen 2030, streeft Carrefour naar de verkoop van 50 miljoen herbruikbare flessen, wat neerkomt op 500 ton minder plastic.

Tot slot plant de retailer de invoering van nieuwe verpakkingen, waarbij kartonnen doosjes worden gecombineerd met een plastic venster voor gebak en viennoiserie, met een verwachte vermindering van 500 ton plastic.