Hoe Monoprix de stedelijke buurtwinkel wil heruitvinden

De Franse retailgroep Casino bezorgt zijn stadswinkelformule Monoprix een verjongingskuur. In Aix-en-Provence toont de retailer een opgefriste merkidentiteit, met nieuwe concepten in schoonheid en foodservice.

Sterk herkenningspunt

De transformatie van Monoprix is onderdeel van “Renouveau 2030”, het strategisch plan van de groep Casino, die zich na het afstoten van zijn verlieslatende hyper- en supermarktactiviteiten wil concentreren op stads- en gemakswinkels. In die nieuwe strategie speelt de formule Monoprix een sleutelrol. De Monoprix-winkel in Aix-en-Provence Mirabeau is een van de eerste voorbeelden van deze transformatie.