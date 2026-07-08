Vandemoortele lanceert eigen bakkerijconcept met Bakery Canteen

Met Bakery Canteen zet Vandemoortele Group de stap van leverancier naar de winkelstraat. De eerste vestiging in Antwerpen vormt de blauwdruk voor een franchisemodel dat ook naar andere Belgische steden trekt.

Van bake-off naar eigen formule

In de Antwerpse Groendalstraat, tussen de Huidevetterstraat en de Lombardenvest, test Croustico sinds mei een nieuwe formule voor de klassieke bakkerij. Onder de naam Bakery Canteen combineert het bedrijf ontbijt, brunch, lunch, koffie, apero en take-away in één all-day bakery. De eerste vestiging opende in De Wilde Zee, een winkelgebied met veel lokale merken en speciaalzaken.