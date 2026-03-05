Huismerken zetten Europese opmars verder

De verkoop van producten onder huismerk steeg vorig jaar in Europa met 15,3 miljard euro, terwijl het marktaandeel groeide naar 38,8%. Zwitserland blijft koploper, Noorwegen heeft het laagste aandeel huismerken.

Meer dan 387 miljard omzet

Volgens gegevens van NielsenIQ voor het Private Label Market Report van de Private Label Manufacturers Association (PLMA) steeg de totale omzet van huismerken in 2025 met 15,3 miljard euro naar een waarde van meer dan 387 miljard euro. Het aandeel van huismerken in 17 Europese landen steeg vorig jaar naar tot 38,8%, een stijging van 0,33 procentpunten op jaarbasis. In 12 van de 17 markten nam het aandeel toe.