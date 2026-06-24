[In Beeld] Jumbo opent in Sint-Pieters-Leeuw met eigen beenhouwerij en champagneschap

Jumbo opende in Sint-Pieters-Leeuw zijn 47ste Belgische supermarkt. De nieuwe winkel, de tweede vestiging van de keten in Vlaams-Brabant, zet sterk in op versbeleving, lokale leveranciers en persoonlijke accenten van de ondernemers.

Beenhouwerij als trekker

De Nederlandse supermarktketen Jumbo zet haar Vlaamse expansie voort. Woensdag openden ondernemers Remko Wouters en Jonathan De Coster een nieuwe winkel aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Daarmee telt Jumbo nu 47 Belgische winkels, bijna zeven jaar nadat de keten in 2019 haar eerste Belgische vestiging opende in Pelt.

De winkel meet 2500 vierkante meter en biedt plaats aan 18.000 producten. Jumbo wil zich in Sint-Pieters-Leeuw niet alleen onderscheiden met schaal, maar vooral met versspecialisatie. Centraal in de winkel staat een eigen beenhouwerij, waar de ondernemers uitsluitend met vrouwelijk rund werken. De dieren komen uit een samenwerking tussen kweker en klant die volgens Jumbo al vier generaties teruggaat.

Champagne met ondernemersstempel

Ook is er een eigen verskeuken met pizza en sushi. “We willen onze klanten verrassen met versheid, vakmanschap en producten met een verhaal. Onze verse beenhouwerij en onze persoonlijke selectie champagnes zijn daar het beste voorbeeld van”, zeggen Remko Wouters en Jonathan De Coster.

Voor het champagneschap stelden Wouters en De Coster de selectie zelf samen, vanuit hun gedeelde passie voor bubbels. Daardoor krijgt het assortiment een persoonlijker karakter dan in een doorsnee supermarktschap. Jumbo gebruikt de keuze als tweede blikvanger in de winkel, naast vlees en versbereiding. De traiteurafdeling, het kaasschap en de bakkerij met ovenverse pistolets en stokbroden moeten de winkel verder versterken als versbestemming.

Lokale leveranciers

Jumbo Sint-Pieters-Leeuw werkt ook samen met verschillende lokale en Belgische leveranciers. De winkel neemt onder meer delicatessen, chocolade en likeuren af van De Klok, ambachtelijke bieren van Brussels Beer Project, wijnen van Kaapwijn de Leeuw en dranken van Varesa. Daarmee bouwt Jumbo voort op een aanpak die de keten vaker gebruikt in België: een Nederlandse formule combineren met lokale verankering.

“Met deze nieuwe winkel brengen we alles samen waar Jumbo voor staat: sterke lokale samenwerkingen en een uitgebreid versaanbod. Zo willen we klanten blijven inspireren bij elke bezoek aan onze winkels”, zegt Anrico Maat, directeur van Jumbo Supermarkten België.

Het concept past in een bredere trend waarbij supermarkten hun winkels lokaler en specialistischer maken. Tegenover de hoge prijsdruk in de sector, zoeken ketens naar manieren om klanten langer in de winkel te houden en meer onderscheid te creëren tegenover discounters, buurtwinkels en online boodschappenplatformen.

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