[Interview] “Grensaankopen doen drankensector pijn” (Philip Buisseret, VIWF)

De consumptie van waters en frisdranken stijgt weer, dankzij de toenemende vraag naar alcoholvrij. Maar een lasagne van federale en regionale taksen jaagt prijsbewuste consumenten de grens over.

Groei voor alcoholvrij

De drankensector beleefde in 2025 een behoorlijk goed jaar. Frisdranken kenden vorig jaar een groei van 3,4% in volume vergeleken met een jaar eerder en water groeide met 5,3%. “Dranken zijn erg seizoensafhankelijk: we hebben een goede zomer nodig om goede verkoopcijfers te realiseren. We keren nu stilaan terug naar de niveaus van voor de pandemie,” zegt Philip Buisseret, secretaris-generaal van de drankenfederatie VIWF, die de producenten en invoerders van waters, frisdranken en fruitsappen in België vertegenwoordigt.