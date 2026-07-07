Lidl trekt Thomas Vaarten aan als Chief Customer Officer

Lidl België & Luxemburg kondigt de aanstelling aan van Thomas Vaarten als nieuwe Chief Customer Officer (CCO). Hij heeft meer dan vijftien jaar retailervaring, onder andere bij A.S. Adventure en Beliving, het moederbedrijf van Exterioo en Juntoo.

“De eerste keuze van de klant zijn”

Vaarten, die de afgelopen maanden al achter de schermen warmdraaide, zal in zijn nieuwe directiefunctie vier strategische pijlers binnen de discounter aansturen: Marketing, Brand Embassy, Customer Sales en Customer Relations. Kortom, de volledige klantreis, van de marketingstrategie en -campagnes (via folder, tv, radio en digitaal) en het vernieuwde filiaalconcept (inclusief self-scans en strategische productplaatsing), tot de klantendienst en de Lidl Plus-app.

“Zonder de klant hebben we geen bestaansrecht,” stelt hij. “Het is de klant die dag na dag voor Lidl kiest. Onze ambitie is helder: we willen hun absolute eerste keuze zijn. Dat doel gaan we nastreven met blijvende focus op onze eenvoud en discount mentaliteit, aangescherpt met slimme keuzes om de klant van vandaag & morgen aan ons te binden. En dat doen we zoals steeds met een interne ’tous ensemble’ aanpak.”

Voor zijn overstap naar Lidl was Vaarten acht jaar actief bij A.S.Adventure Group (onder andere als Sales & Omnichannel Directeur), gevolgd door zes jaar als CCO bij Exterioo en Juntoo. Hij is letterlijk opgegroeid op de winkelvloer, in de winkel van zijn ouders.