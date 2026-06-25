Louis Delhaize maakt opnieuw opwachting in Brussels Airport

Louis Delhaize opent opnieuw een winkel op Brussels Airport. De supermarktformule neemt haar intrek in een nieuwe ruimte van 390 vierkante meter in de aankomsthal, tegenover Quick. Daarmee keert het merk, vandaag in handen van Delhaize, na bijna twee jaar terug naar de luchthaven.

“Stad in de stad”

De nieuwe winkel richt zich op de zowat 100.000 reizigers, bezoekers en luchthavenmedewerkers die dagelijks op de luchthaven komen. De supermarkt wil er daarom een assortiment bieden dat snel, vers en breed genoeg is voor de uiteenlopende noden op een luchthaven.

Klanten vinden er verse producten, maaltijdoplossingen voor onderweg, een bakkerijafdeling, een saladbar, warme snacks en versgeperste vruchtensappen. Voor internationale reizigers zet louis delhaize ook Belgische specialiteiten in de kijker, waaronder chocolade, koekjes, snoepgoed en bier. Daarnaast fungeert de winkel als servicepunt, met onder meer selfservice-cadeaubonnen.

“Wij zijn bijzonder blij Louis Delhaize terug te verwelkomen op Brussels Airport”, zegt Sylvie Van den Eynde, chief passenger aviation officer van Brussels Airport. “Dit stelt meer voor dan alleen simpele heropening van een supermarkt. De luchthaven is een ware stad in de stad, waar het commerciële aanbod ook een essentiële rol speelt.”

Terug na sluiting in 2024

Louis Delhaize sloot zijn vorige luchthavenwinkel in augustus 2024 door grootschalige structurele werkzaamheden. “De heropening van Louis Delhaize op Brussels Airport betekent een echte mijlpaal, zowel voor het merk als voor Delfood“, zegt Delphine De Noyette, managing director van Delfood.

Voor Louis Delhaize past de opening in een bredere ambitie om sterker aanwezig te zijn op drukke passagelocaties. De winkel opent zeven dagen op zeven, telkens van 6 uur tot 22 uur. Die ruime openingsuren moeten aansluiten op de reizigersstromen doorheen de dag, van vroege vluchten tot late aankomsten.