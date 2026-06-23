Medewerkers FrieslandCampina leggen het werk neer

Het rommelt in de Nederlandse zuivelindustrie: werknemers van FrieslandCampina in Meppel en Leeuwarden leggen deze week het werk neer, nadat onderhandelingen tussen vakbond FNV en werkgeverskoepel Nederlandse Zuivel Organisatie zijn vastgelopen.

Lopend conflict

FNV verwacht dat ruim honderd medewerkers in de zuivelfabriek in Meppel en ruim tweehonderd medewerkers in Leeuwarden deelnemen aan de 48-uursstakingen. De stakingen zijn niet voor het eerst en kaderen in een sectorbreed cao-conflict. De vakbond kiest FrieslandCampina nadrukkelijk als drukpunt, omdat het concern geldt als de grootste werkgever binnen de Nederlandse zuivelindustrie.