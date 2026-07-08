Mosa Meat zoekt groei buiten Europa met Nederlandse staatssteun

Kweekvleespionier Mosa Meat krijgt 875.000 euro van het Nederlandse overheidsfonds Invest International om zijn internationale expansie voor te bereiden. De Maastrichtse producent wil zo naar nieuwe markten, waaronder Singapore, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en de Verenigde Staten.

Buiten de Europese Unie

“Mosa Meat heeft de technologie inmiddels bewezen. De uitdaging is nu niet langer of het kan, maar hoe het bedrijf toegang krijgt tot internationale markten, regelgeving doorloopt, consumenten bereikt en productie opschaalt. Invest International helpt daarbij”, zegt Jeroen Plag, Chief Investment Officer bij Invest International.