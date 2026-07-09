Lidl Plus bereikt 120 miljoen gebruikers na wereldwijde uitrol

Lidl heeft zijn digitale klantenplatform Lidl Plus nu in alle landen uitgerold waar de discounter winkels heeft. De lancering in de Verenigde Staten op 15 juli vormt het sluitstuk van de internationale expansie van de app.

Internationale slagkracht

Lidl Plus telt inmiddels meer dan 120 miljoen gebruikers wereldwijd. Zij krijgen via de app toegang tot directe beloningen, persoonlijke coupons en andere digitale voordelen. Voor Lidl vormt het platform een belangrijk instrument om winkels en digitale kanalen sterker met elkaar te verbinden.

De wereldwijde uitrol vroeg om nauwe samenwerking tussen teams in verschillende landen, continenten en tijdzones. Lidl noemt de mijlpaal dan ook een bewijs van internationale slagkracht. “Een platform op wereldschaal lanceren, over continenten en tijdzones heen, vraagt meer dan uitstekende technologie en projectmanagement. Het vereist duidelijke strategische afstemming, naadloze samenwerking tussen afdelingen en een uitzonderlijk team dat zich inzet voor één gemeenschappelijk doel”, zegt Linus Hinzmann, Head of Customer Relations en Senior Vice President bij Lidl Stiftung & Co. KG, op LinkedIn.

Met Lidl Plus scherpt Lidl zijn omnichannelstrategie verder aan. De app helpt de retailer om klanten persoonlijker te benaderen, promoties gerichter in te zetten en de band met shoppers buiten de winkelvloer te versterken.