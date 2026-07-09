Voor het eerst in twee jaar verkoopt Barry Callebaut weer meer chocolade

Barry Callebaut ziet stilaan beterschap in een uitdagende chocolademarkt: in het derde kwartaal wist de fabrikant volumegroei te realiseren, voor het eerst in twee jaar. Over het volledige boekjaar verwacht het bedrijf nog wel een lichte daling.

“Eerste tekenen van stabilisatie”

Terwijl de wereldwijde chocolademarkt in het derde kwartaal daalde met 4,4%, wist Barry Callebaut 5,7% meer te verkopen. Over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar daalden de volumes nog wel met 2,8%. Het bedrijf verwacht een gradueel herstel van de markt en denkt voor het volledige boekjaar uit te komen op een volumedaling met 1%, wat beter is dan de eerder vooropgestelde -2,5%.

“We putten moed uit de terugkeer naar een positieve volumegroei in het derde kwartaal, wat deels wijst op de eerste tekenen van stabilisatie van de fundamentele factoren en het serviceniveau in Noord-Amerika”, zegt CEO Hein Schumacher.

“Tegelijkertijd blijft de chocolademarkt uitdagend en zal onze verbetering geleidelijk verlopen. Gedurende het kwartaal hebben we gerichte maatregelen genomen om onze organisatiestructuur verder te ontwikkelen en ons ‘Focus for Growth’-traject te bevorderen door de regionale autonomie te versterken en tegelijkertijd de wereldwijde functionele afstemming te behouden. We blijven ons onverminderd richten op het verder versterken van onze fundamenten om marktaandeel te winnen en duurzame, winstgevende groei te realiseren.”