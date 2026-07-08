Tesco overweegt Centraal-Europese activiteiten te verkopen

De Britse supermarktgroep Tesco verlaat mogelijk het Europese continent: de foodretailer onderzoekt de opties voor zijn activiteiten in Tsjechië, Hongarije en Slowakije om zich te concentreren op zijn thuismarkt.

“Geen commentaar”

Tesco overweegt de verkoop van zijn activiteiten in Centraal-Europa om zich op zijn kernactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te concentreren, meldt de krant Financial Times op basis van anonieme bronnen dicht bij het dossier. De supermarktketen werkt samen met bankiers aan opties voor zijn activiteiten in Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Dat zijn de enige landen buiten de thuismarkt waar de groep nog actief is, na het afstoten van de activiteiten in Zuid-Korea, Thailand en Maleisië meer dan tien jaar geleden.

Sowieso gaat het voor Tesco om een beperkte activiteit: de retailer baat in de betrokken landen 561 winkels uit, samen goed voor een omzet van 4,49 miljard pond (5,26 miljard euro). De divisie droeg in het boekjaar 2025-26 ongeveer 4% bij aan de groepswinst. De retailer wil de geruchten niet bevestigen: “We geven nooit commentaar op geruchten of speculaties”, aldus een woordvoerder.