Na integratie Vivera en De Vegetarische Slager ook CEO-wissel

Rutger Rozendaal neemt de leiding over bij The Vegetarian Butcher Collective. Hij volgt Willem van Weede op, die de samensmelting van Vivera en De Vegetarische Slager het voorbije jaar begeleidde. De nieuwe topman moet de grootste Europese speler in plantaardige vleesalternatieven naar een volgende groeifase loodsen.

Europese marktleider

The Vegetarian Butcher Collective krijgt een nieuwe CEO. Rutger Rozendaal, eerder CEO van De Vegetarische Slager, neemt de leiding over van Willem van Weede. Die blijft tot het einde van het jaar als adviseur betrokken bij de organisatie en behoudt ook een plaats in het statutair bestuur.

De wissel komt er na een jaar waarin Vivera en De Vegetarische Slager onder één dak kwamen, samen onder vleesconcern JBS. Volgens het bedrijf legde die integratie de basis voor een nieuwe fase, met meer nadruk op groei, innovatie en internationale expansie. The Vegetarian Butcher Collective noemt zichzelf intussen Europa’s grootste speler in plantaardige vleesalternatieven.

Fundament is gelegd

Rozendaal moet nu de volgende fase concreet maken. Hij was nauw betrokken bij de groei en internationale ontwikkeling van De Vegetarische Slager en brengt ervaring mee in merkontwikkeling, schaalvergroting en innovatie binnen de plantaardige voedingscategorie. “Ik ben vereerd om deze rol op mij te nemen op zo’n belangrijk moment voor onze organisatie,” zegt hij. “Samen hebben we het afgelopen jaar een stevig fundament gelegd. Mijn focus ligt op het verder uitbouwen van dat momentum.”

De Vegetarische Slager, opgericht in 2010, ligt volgens het bedrijf in meer dan 55.000 verkooppunten in 45 landen. Vivera, actief sinds 1990, verkoopt zijn vegetarische en plantaardige maaltijdcomponenten in meer dan 32.000 supermarkten in 25 Europese landen. Het collectief beschikt over drie productielocaties in Nederland: Breda, Holten en Vriezenveen.