Nestlé houdt stand, ondanks wisselkoersen en terugroepacties

Nestlé voelt druk op de omzet door ongunstige wisselkoersen en de nasleep van de wereldwijde terugroepactie voor babyvoeding. Toch toont de FMCG-reus veerkracht: er was groei in de opkomende markten, terwijl Europa en de Verenigde Staten standvastig presteerden.

Stabiele prestaties

De totale gerapporteerde omzet in het eerste kwartaal bedroeg 21,3 miljard Zwitserse frank (22,2 miljard euro), een daling van 5,7%. Valutaschommelingen drukten de omzet met 9,3%. Opkomende markten presteerden beter dan de rest, met een organische groei van 6,8% exclusief China. In Europa was er een beperkte 1,1% groei en ook Amerika bleef stabiel.