Picnic gaat ook maaltijden bezorgen: “Markt van 4 miljard”

In Nederland betreedt Picnic de markt van vers bereide maaltijden met de nieuwe service Picnic Kookt. De websuper claimt lagere prijzen en betere kwaliteit dan maaltijdbezorgers als Uber Eats of Thuisbezorgd.

Grote vraag

Picnic testte de maaltijdservice in april en mei al in delen van Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Daaruit is gebleken dat de vraag groot is. Daarom rolt de retailer de dienst nu versneld uit naar de Randstad en het zuiden van Nederland. Binnen enkele maanden moet de uitrol over heel Nederland voltooid zijn en kunnen alle anderhalf miljoen Picnic-klanten de maaltijden bestellen.

De vers bereide maaltijden worden in de eigen keuken van Picnic klaargemaakt, met veel groente en veelal lokale en biologische producten, zonder onnodige toevoegingen. Klanten hebben op dit moment de keuze uit ongeveer twintig gerechten, waaronder maaltijden als rendang, kip teriyaki, butter chicken en lasagne, voor ongeveer tien euro per persoon. Ze worden samen met de dagelijkse boodschappen gratis thuisbezorgd.

Consumenten kritischer

Het potentieel is aanzienlijk: bezorgdiensten waren samen met restaurants die thuisbezorgen en de kant-en-klaarmaaltijden uit de supermarkt in 2024 goed voor een omzet van ruim 4 miljard euro in Nederland. De online supermarkt ziet kansen in de strijd met maaltijdbezorgers: de afgelopen jaren zijn hun prijzen flink gestegen, terwijl consumenten kritischer geworden zijn op prijs en kwaliteit. Maaltijden via UberEats of Thuisbezorgd kosten al gauw twintig euro per persoon, terwijl ze vaak sterk bewerkt zijn.

“Met Picnic Kookt maken we vers gekookt eten net zo makkelijk als eten bestellen. Je kiest eenvoudig voor hoeveel mensen je wilt bestellen, krijgt het gratis thuisbezorgd en je hebt op drukke dagen een goede maaltijd in huis die het hele gezin lekker vindt,” zegt Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. Zo breidt de websuper zijn dienstverlening steeds verder uit. Picnic bezorgt immers niet alleen de boodschappen, maar haalt ook Nespresso-cups, statiegeldflessen en blikjes op en dankzij de samenwerking met PostNL en DHL kunnen klanten hun pakketjes retourneren.