Planet Foods klaar voor groeisprong met nieuwe logistieke hub

Planet Foods, het business-to-business zusterbedrijf van webwinkel My American Shop, gespecialiseerd in trendy etnische voeding, neemt een nieuw logistiek centrum in gebruik in Nijvel.

Gebouwd op groei

Met 20.000 palletplaatsen beschikt Planet Foods naar eigen zeggen over de nodige capaciteit om de komende jaren stevig door te groeien. Tegelijk investeert het bedrijf in nieuwe digitale tools en oplossingen met kunstmatige intelligentie, om de orderverwerking, de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Het nieuwe hoofdkantoor vormt een belangrijke mijlpaal in de ambitie van Planet Foods om de Europese marktleider te worden in de distributie van trendy producten uit de hele wereld. Het snel groeiende bedrijf, ontstaan uit de succesvolle consumentenwebwinkel My American Shop, distribueert producten uit Azië, Amerika en het Midden-Oosten naar Europese supermarkten en grossiers.