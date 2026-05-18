Plukken investeerders Magnum al van de beurs?

Nog geen zes maanden na de afsplitsing van Unilever circuleert al een mogelijk overnamebod op The Magnum Ice Cream Company. Investeringsmaatschappijen Blackstone en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) zouden een bod op de ijsfabrikant onderzoeken.

Vreemde timing

Krijgen Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto en Calippo alweer een nieuwe eigenaar? Volgens Reuters zou er een overnamepoging in de maak zijn. ABN Amro-analist Robert Jan Vos noemt het scenario echter opmerkelijk. “Ik had dit niet aan zien komen. De timing is zeer merkwaardig”, zegt hij aan het Financieele Dagblad. Ook andere analisten reageren verrast.