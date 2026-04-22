Rewe Group neemt de kaap van 100 miljard euro omzet

De Duitse retailgroep Rewe, die naast supermarkten ook een belangrijke toeristische divisie overkoepelt, heeft vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljard euro omgezet. De winst stond onder druk door stijgende kosten.

Hevige concurrentie

Ondanks uitdagende omstandigheden realiseerde Rewe vorig jaar een omzetstijging van 4% naar een totale omzet van 100,4 miljard euro, meldt het bedrijf in een persbericht. Op de competitieve Duitse retailmarkt wist Rewe een stijging van 3% te realiseren, terwijl Penny zich staande hield in de prijsstrijd onder de discounters (+0,7%). De zelfstandige Rewe-winkeliers behaalden in het afgelopen boekjaar met een stijging van 7,2% een omzet van 20,4 miljard euro. De internationale retailactiviteiten, met ketens als Billa, Bipa, Adeg en Iki in Oostenrijk en Centraal-Europa, zag de omzet met 4,8% stijgen. De afdeling toerisme bleef op groeikoers met een omzetstijging van 18%.