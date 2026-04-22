Solide cijfers voor Carrefour: nog geen impact Iran-oorlog

Carrefour heeft in het eerste kwartaal van zijn boekjaar een vergelijkbare groei van 2,2% gerealiseerd. De Franse retailer wint marktaandeel op zijn thuismarkt terwijl ook de Spaanse activiteiten vooruitgang boeken.

Markaandeelwinst in Frankrijk

De groei met 2,2% naar een kwartaalomzet van 21 miljard euro is volgens topman Alexandre Bompard “solide” in een volatiele geopolitieke en macro-economische context. “De Groep constateert op dit moment geen wezenlijke gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten”, zegt hij.

In Frankrijk steeg de vergelijkbare omzet met 1,4% naar 11,139 miljard euro. De retailer wint er steeds sneller marktaandeel, met name in de voormalige Cora-winkels, die na hun ombouw naar het Carrefour-model een vergelijkbare omzetgroei van +2,3% tonen, tegenover +0,4% voor de traditionele hypermarkten. Ook de Match-winkels deden met een vergelijkbare groei van 3,4% beter dan de historische supermarkten (+0,9%).

Sterke dynamiek in Spanje

In Spanje heeft Carrefour een sterke commerciële dynamiek laten zien, met een vergelijkbare groei van 3,1% over het kwartaal in een dynamische markt. Vooral de buurtwinkels presteerden sterk? Er was ook een vergelijkbare groei van 2% voor de hypermarkten terwijl de e-commerce met 9% steeg.

In Brazilië blijft het macro-economische klimaat moeilijk, onder andere door zeer hoge rentetarieven. In deze context beschouwt Carrefour de lichte krimp met 0,8% op vergelijkbare basis als een veerkrachtige prestatie.

De “andere landen” – die niet langer tot de kernlanden van de groep worden gerekend – realiseerden een vergelijkbare groei met 9,3%, vooral dankzij een sterke dynamiek in Argentinië (+23,6%) terwijl er ook een lichte groei met 0,8% was in België. In Polen (-2,9%) blijft de retailmarkt lijden onder een zwak consumentenvertrouwen.