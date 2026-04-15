Toch geen aprilgrap: Ikea en Chupa Chups stunten met gehaktbal-lolly

Het begon als een aprilgrap maar nu is het werkelijkheid: Ikea en Chupa Chups serveren een limited edition lolly met de smaak van Zweedse gehaktballetjes in honderden winkels wereldwijd.

“Liefde voor eten vieren”

Chupa Chups is er in geslaagd om een lekkernij te ontwikkelen die doet denken aan de bekende Zweedse gehaktballetjes met vossenbessensaus. Eén miljoen lolly’s worden straks verspreid over Ikea-winkels wereldwijd. Maar ze zijn niet te koop: klanten kunnen de lolly gratis proeven wanneer ze in juni een bezoekje brengen aan Ikea.

“Op 1 april nodigden we mensen uit om zich een lolly met de smaak van de Ikea Zweedse gehaktballetjes voor te stellen. Omdat dit idee zo enthousiast werd onthaald, moesten we er wel iets mee doen”, zegt Javier Quiñones, Commercial Manager bij Ingka Group, de grootste Ikea retailer, die actief is in 32 landen. “Samen met Chupa Chups brengen we nu een speelse versie van dat idee tot leven. Het is een leuke manier om onze liefde voor eten te vieren en om te laten zien dat zelfs een simpele grap werkelijkheid kan worden – iets wat mensen op een verrassende manier bij elkaar brengt.”

De samenwerking past perfect bij het thema waar Ikea dit jaar de focus op legt: koken en de rol die eten speelt in het delen van fijne momenten samen. Overigens zullen de lolly’s niet verkrijgbaar zijn in Zweden, Japan, India, Servië, Roemenië en Slovenië.