Tol reorganisatie Alken-Maes bekend: twintigtal banen weg

Alken-Maes, dochteronderneming van Heineken, schrapt een twintigtal kantoorfuncties. De Belgische activiteiten moeten nauwer samenwerken met de Nederlandse moedermaatschappij, zoals al eerder aangekondigd.

Nauwere integratie

Het gaat om administratieve functies, onder meer in boekhouding, human resources en informatietechnologie. Met de ingreep wil Alken-Maes de bedrijfsvoering beter afstemmen op die van Heineken in Nederland. Volgens topman Kenny Willems leveren die schaalvoordelen een efficiëntere organisatie op, wat nodig is in de veranderende biermarkt: “Het is niet logisch om in België aparte systemen en processen te ontwikkelen voor IT, planning, human resources, inkoop of financiën.”