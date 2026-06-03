Voedingsreus Cargill breidt productie chocolade en oliën uit in België

De Amerikaanse voedingsmultinational Cargill investeert 56 miljoen euro in drie Belgische vestigingen. Het bedrijf speelt in op nieuwe eetgewoonten zoals minder suiker en gezondere vetten.

Vraag naar andere voeding

Cargill gaat 30 miljoen euro investeren in een uitbreiding van de productie van gastronomische chocolade in de vestiging in Moeskroen. 21 miljoen euro investeert de groep in nieuwe productielijnen voor de bottelarij van eetbare oliën in Izegem. 5,4 miljoen gaat naar een nieuwe pilootinstallatie voor productontwikkeling in haar innovatiecentrum in Vilvoorde. Dat meldt zakenkrant De Tijd.

Terwijl de groei in de voedingsmarkt beperkt blijft, wil Cargill zijn activiteiten aanpassen aan veranderende consumptiepatronen. “De vraag groeit niet langer zozeer naar meer voeding, maar naar andere voeding”, zegt Geert Maesmans, directeur van Cargill in België, aan de krant. “Consumenten zoeken steeds vaker producten met minder suiker, minder zout en gezondere vetten. Voedingsbedrijven zetten daarop in. In Vilvoorde werken we samen met klanten aan de ontwikkeling van dergelijke producten.”

De producent van ingrediënten voor de voedingsindustrie heeft in België negen vestigingen en stelt er zo’n 1.500 mensen te werk.