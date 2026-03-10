Voormalig CEO Tom Heidman wordt commissaris bij Jumbo

Tom Heidman, die vorig jaar interim-CEO was bij Jumbo, treedt toe tot de Raad van Commissarissen bij de Nederlandse retailer. Hij vervangt Piet Coelewij, wiens termijn op 28 maart 2026 afloopt.

Brede ervaring

Piet Coelewij was sinds 1 april 2018 lid van de RvC van Jumbo. Hij was als commissaris nauw betrokken bij de ontwikkeling van e-commerce en het adverteerdersplatform Jumbo Retail Media. Hij wordt nu vervangen door Tom Heidman, die op een brede retail- en bestuurservaring kan terugvallen en die in 2025 interim-CEO was bij Jumbo Supermarkten. Tijdens die periode was hij zeer betrokken bij de organisatie, leerde hij de huidige CEO Jesper Højer kennen en stond hij in nauw contact met de ondernemers van Jumbo.

“Vanuit zijn brede retail ervaring en passie voor producten en kwaliteit gaat Tom de RvC versterken bij de inbreng op strategische en commerciële vraagstukken. Een belangrijke bijdrage voor de fase waarin Jumbo zich op dit moment bevindt”, zegt Colette Cloosterman – van Eerd.

De RvC van Jumbo bestaat per 1 april 2026 uit Colette Cloosterman-van Eerd (voorzitter), Tom Heidman (vicevoorzitter), Jacqueline Hoogerbrugge en Edwin Bouwman.