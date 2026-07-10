Waarom Coopérative U de milieu-impact van elke winkelkar op de kassabon toont

Klanten van de Franse supermarktgroep Coopérative U zien voortaan de totale CO₂-voetafdruk van hun winkelkar op hun digitale kassaticket. De retailer geeft shoppers ook concrete tips om de milieu-impact van hun dagelijkse aankopen te verminderen.

Producten vertegenwoordigen 95% van uitstoot

Na een testfase in 14 verkooppunten rolt Coopérative U het “Ticket Carbone” (vrij vertaald “koolstof-kasticket”) uit naar alle winkels van haar netwerk. Daarmee wordt U de eerste Franse supermarktketen die de totale CO₂-voetafdruk van het fysieke of digitale winkelmandje van de klant berekent. Klanten met de U-kaart ontvangen een schatting uitgedrukt in kilogram CO2-equivalent in de e-mail waarmee de digitale kassabon wordt verzonden