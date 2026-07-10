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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Zuinige Amerikaanse consument blijft zorgenkind voor PepsiCo

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Food10 juli, 2026
Shutterstock.com

PepsiCo boekt omzetgroei dankzij goede prestaties op de internationale markten. Amerikaanse consumenten echter besparen op hun voedingsaankopen, vooral als gevolg van hoge benzineprijzen.

Herstel vergt tijd

De producent van Pepsi, Lay’s en Doritos zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen met 6,4% naar 24,18 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 2,98 miljard dollar, of 2,18 dollar per aandeel, een stijging met 3,8%. In voeding stegen de volumes met 3%, in dranken met 2%. Dat zijn goede cijfers, grotendeels in lijn met de verwachtingen. Toch maken waarnemers en beleggers zich wat zorgen.

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