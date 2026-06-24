België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Jorg Snoeck
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Zespri brengt kiwi’s van de haven van Zeebrugge naar Vlissingen

icon
Food24 juni, 2026

Zespri herschikt zijn Europese distributienetwerk en verlaat in 2028 de Belgische haven van Zeebrugge. De kiwileverancier kiest voortaan voor drie centrale hubs in Nederland, Italië en Spanje. De trafiek verschuift daardoor van de haven van Antwerpen-Brugge naar Vlissingen.

Drie hubs als nieuwe ruggengraat

Zeebrugge fungeert al sinds 1984 als belangrijkste Europese toegangspoort voor kiwi’s uit Nieuw-Zeeland, maar die rol loopt binnen twee jaar af. Omdat het huidige contract in 2028 eindigt, besliste Zespri na een grondige doorlichting van zijn Europese netwerk om met een andere opzet verder te gaan.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail