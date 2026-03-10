Zoet jaar voor Lindt & Sprüngli: winst stijgt ondanks hoge cacaoprijzen

De Zwitserse chocoladegigant Lindt & Sprüngli realiseerde in 2025 een winstgroei van zo’n 10%, ruim boven de marktverwachtingen. De hoge cacaoprijzen, die de afgelopen jaren flink opliepen, werden succesvol doorberekend aan de consument.

Bijna 20% duurder

Met een bedrijfswinst (EBIT) van 971 miljoen Zwitserse frank – omgerekend zo’n 1,25 miljard euro – overtrof Lindt de gemiddelde analistenverwachting. De omzet steeg organisch met 12,4%, mede dankzij een gemiddelde prijsverhoging van 19%. Dankzij de sterke positie van het chocolademerk in het premiumsegment, lijken consumenten bereid de hogere prijzen te betalen, zelfs in tijden van economische onzekerheid.