Zwitsers Migros trekt zich terug uit Duitsland

Met de verkoop van de verlieslatende bioketen Tegut trekt Migros zich volledig terug uit Duitsland. Het merendeel van de winkels gaat naar Edeka, terwijl ook Rewe er een aanzienlijk aantal overneemt.

Grote concurrentiedruk

Migros Zürich de grootste afdeling van de Zwitserse coöperatieve, nam Tegut over begin 2013, maar slaagde er niet in om de keten van zo’n 300 biowinkels rendabel te krijgen. Ondanks een saneringsoperatie boekte Tegut ook vorig jaar nog een operationeel verlies van 26 miljoen Zwitserse frank (bijna 29 miljoen euro), tegen 55 miljoen (61 miljoen euro) in het voorgaande jaar, bij een dalende omzet. In totaal zal het Duitse avontuur Migros 570 miljoen Zwitserse frank (600 miljoen euro) aan afschrijvingen kosten.