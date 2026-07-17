Amerikaanse en Chinese klanten houden Burberry op koers

Burberry zet zijn herstel voort dankzij stevige groei in de Verenigde Staten en China. De Britse luxegroep profiteert van een hernieuwde focus op trenchcoats, jassen en sjaals, ook al remt het conflict in het Midden-Oosten de toeristische bestedingen in Europa af.

Goedgekeurd door Gen Z

Voor het eerst in drie jaar boekte het modehuis groei in alle belangrijke productdivisies. Vooral bovenkleding presteerde sterk. De vergelijkbare winkelomzet van Burberry steeg zo met 5% in het vorige kwartaal, naar 455 miljoen Britse pond (536 miljoen euro).