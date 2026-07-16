Eigenaar Sports Direct te druk met overnames voor winstprognose

Frasers Group geeft voorlopig geen winstverwachting voor het boekjaar 2027. De groep wijst op de onzekerheid rond de overnamepogingen bij Hugo Boss en de Australische Accent Group. Wel zag het moederbedrijf van Sports Direct en Flannels de aangepaste winst in het voorbije boekjaar dalen, ondanks een hogere omzet.

Internationaal forse groei

Omdat Frasers volop bezig is met de mogelijke overnames, vindt de groep het niet gepast om nu al een vooruitzicht te geven voor het boekjaar 2027. Al liet Hugo Boss reeds weten het bod te laag te vinden en riep de directie aandeelhouders op om te weigeren. Ook de Australische schoenenretailer Accent Group, waarin Frasers 22,9% al bezit, adviseerde de aandeelhouders om het voorstel te verwerpen.