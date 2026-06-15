Frasers Group verder op overnamepad: bod op Australische Accent Group

Amper een week na het miljardenbod op luxemerk Hugo Boss lanceert Frasers Group, het bedrijf van de Britse miljardair Mike Ashley, al een tweede overnamebod, deze keer op de Australische schoenwinkelketen Accent Group.

Kritiek op management

Frasers Group, dat al een belang van 22,9% in Accent bezit, doet een bod van omgerekend zo’n 192 miljoen op de Australische schoenengroep. Vorige week lanceerde Ahsley een bod van bijna 2 miljard euro op het Duitse modemerk Hugo Boss. De groep is ook al eigenaar van Sports Direct, warenhuisketen Frasers, modeketen Flannels en fietsenwinkelketen Evans Cycles.

Accent, genoteerd aan de Australische beurs, verkoopt merken zoals Skechers, Lacoste en Hype in meer dan 800 winkels. Vorig jaar sloot het bedrijf een overeenkomst met Frasers om de retailactiviteiten van Sports Direct in Australië en Nieuw-Zeeland te lanceren en te beheren. Recent verloren de aandelen van Accent ongeveer een vijfde van hun waarde. Frasers uitte kritiek op het bedrijf, wegens de uitkering van hoge dividenden en hoge beloningen voor het management ondanks de mindere prestaties.