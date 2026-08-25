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Geschreven door Pauline Neerman
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Pandora benoemt nieuwe topman voor Zuid-Europa

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Mode25 augustus, 2026
KSCHiLI / Shutterstock.com

Pandora herschikt haar organisatie in Europa: de Deense juwelenketen benoemt Eric Lejeune tot managing director voor Frankrijk, Spanje en Portugal. Hij moet er de verdere groei van het merk aanjagen.

“Unieke positie”

“Het beschermen, bedienen en laten groeien van sterke merken is altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest. Pandora heeft een unieke positie opgebouwd, sterk verankerd in zelfexpressie en duurzaamheid, en is uitgegroeid tot een wereldleider in zijn categorie”, zegt de nieuwe topman zelf. “Ik ben bijzonder enthousiast en vereerd om deel uit te maken van de volgende groeifase van dit pionierende bedrijf.”

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