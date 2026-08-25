Marks & Spencer via Zalando naar 22 Europese markten

Marks & Spencer (M&S) heeft zijn samenwerking met Zalando uitgebreid: via het Duitse modeplatform kan de Britse retailer nu kostefficiënt consumenten in 22 Europese markten bedienen.

Kortere levertijd, lagere kost

Zeos, de logistieke B2B-tak van Zalando, zal voortaan de afhandeling van de online bestellingen van M&S verzorgen in 22 Europese landen, waaronder de grootste online markten van de retailer: Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje. Dat meldt de Britse warenhuisketen in een persbericht. De nieuwe samenwerking moet de groei van het onlinekanaal van M&S in heel Europa versnellen, terwijl de logistieke kosten met wel de helft worden verlaagd.

De uitbreiding volgt op een succesvolle proef in Polen, waarbij de vraag van klanten met 22% toenam en de conversie met meer dan 97% verbeterde. Tegelijk werden de levertijden verkort en zijn de verzendkosten met 58% gedaald. Ook de afhandeling van retourzendingen is aanzienlijk verbeterd: de doorlooptijd is teruggebracht van maximaal 35 dagen naar slechts acht dagen, waardoor producten sneller weer te koop worden aangeboden en de beschikbaarheid voor klanten toeneemt.