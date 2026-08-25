Kardashians Skims haalt designtop van Supreme binnen

Skims professionaliseert verder met de aanstelling van twee nieuwe directieleden. Het ondergoed- en modemerk van Kim Kardashian promoveert Kim Schraub tot chief brand officer en haalt Erin Magee, eerder actief bij streetwearmerk Supreme, binnen als chief design officer.

Van bij de start

Schraub werkt al sinds 2019 als creative director voor Skims en stond zo mee aan de wieg van het label. Eerder bekleedde ze creatieve en designfuncties bij Yeezy (de schoenenlijn van Kardashians ex Kanye West), Victoria’s Secret en Abercrombie & Fitch. In haar nieuwe rol krijgt ze de verantwoordelijkheid over de manier waarop Skims zich presenteert in winkels, campagnes, samenwerkingen en merkverhalen, zowel commercieel als creatief.