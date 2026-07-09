Bijna helft meer winst voor Uniqlo-moeder Fast Retailing

Fast Retailing, het Japanse moederbedrijf van Uniqlo, voerde in het afgelopen kwartaal de operationele winst met 45,7% op. De groep hield stand tegen verstoringen in de toelevering en logistiek door de oorlog met Iran en stevent af op een vijfde recordjaar op rij.

Vooral groei buiten Japan

In de eerste negen maanden van het boekjaar zag de groep de omzet met 17,1% stijgen tot 3,0651 biljoen Japanse yen (16,51 miljard euro). De operationele bedrijfswinst klom met 33,6% tot 592,7 miljard Japanse yen (3,19 miljard euro). In de drie maanden tot en met mei kwam de operationele winst uit op 213,79 miljard Japanse yen (1,3 miljard euro). Een jaar eerder bedroeg die winst 146,74 miljard Japanse yen (890 miljoen euro).