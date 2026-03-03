Celio schrapt merknaam Camaïeu dan toch

De merknaam Camaïeu zou blijven bestaan, beloofde overnemer Celio na de doorstart, zij het dan wel als “be camaïeu”. Vandaag delft het voormalige merk voor damesmode toch het onderspit: wat Camaïeu was, wordt gewoon Celio Women.

Honderd gemengde winkels

Celio, oorspronkelijk een keten voor enkel mannenmode, wil er voortaan voor iedereen zijn. De voorbije jaren experimenteerde het Franse label al met zogenoemde ‘bi-stores’, waarin mannen- en vrouwenmode samenkwamen. Inmiddels telt het netwerk 19 van die gecombineerde winkels. Volgens het bedrijf leveren die vestigingen tastbare resultaten op.