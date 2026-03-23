Chaussea redt Kickers uit faillissement

De Franse schoenenreus Chaussea neemt het merk Kickers over uit de boedel van de failliete Royer Group. Hoewel 135 banen verloren gaan, vormt de overname de redding van het schoenenmerk. Ook voor Chaussea is het een historische stap.

Chaussea zet in op B2B

De Royer Group, opgericht in 1945 en ooit een zwaargewicht in de Europese schoenenhandel, is door de handelsrechtbank van Rennes failliet verklaard. Van de 180 werknemers blijven er slechts 45 over, verdeeld over de hoofdzetel en een vestiging in Cholet. De sites in Sèvres en Arques sluiten definitief de deuren. De liquidatie volgt op een neerwaartse spiraal met eerdere reorganisaties in 2015, 2021 en 2025.

Voor Chaussea, onderdeel van VGM Holding, is de overname dan weer een kans om het portfolio te versterken. Met een omzet van 618 miljoen euro in 2024 en een netwerk van 650 winkels en 4.500 werknemers, voegt het bedrijf nu Kickers toe aan zijn merkenportfolio, naast San Marina en Pataugas.

“Kickers is een authentiek, vrijgevochten merk dat perfect past bij onze ambitie om onze kindercollectie uit te breiden en onze B2B-activiteiten te versterken”, aldus een woordvoerder van Chaussea. De overname omvat ook een logistiek platform, een cruciale troef voor toekomstige groei. “Ons doel is om geleidelijk een volwaardige merkendivisie op te bouwen, naast ons bestaande distributienetwerk.”