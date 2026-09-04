Clarks versnelt winkeluitbreiding in Europa, met Frankrijk op kop

Schoenenmerk Clarks opent een tweede winkel in Parijs en plant dit jaar nog drie extra Franse vestigingen. De Britse groep breidt tegelijk zijn winkel- en wholesalenetwerk in verschillende Europese markten uit.

Drie winkels volgen

Clarks heeft een winkel geopend aan de Boulevard de la Madeleine 11 in Parijs, vlak bij Place de la Madeleine en de winkelstraten rond Boulevard Haussmann. Het is de tweede vestiging van het Britse schoenenmerk in de Franse hoofdstad. Voor het einde van 2026 wil Clarks nog drie winkels in Frankrijk openen.