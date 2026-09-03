Nicky Vankets in het nieuw: House of Vankets krijgt structuur, CEO en vers kapitaal 

Sinds juni staat bouwonderneemster Daphné Vandenplas als CEO aan het roer van wat vanaf nu House of Vankets is. Samen willen ze het Belgische modehuis verbreden en stabiliseren. “Er moet rendabiliteit zijn, er moet structuur zijn, er moet veiligheid zijn waarop je kunt bouwen.”

Een eigen modehuis

Terwijl Nicky Vankets in één adem wordt genoemd met bruidsjurken, wil House of Vankets meer inzetten op kledij voor ondernemers, personal branding en uiteindelijk ook nieuwe productcategorieën. Maatwerk, trouwkleding en podiumoutfits blijven deel uitmaken van het huis, maar daarnaast wil Vankets een veel ruimer bedrijf bouwen.