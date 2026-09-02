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Geschreven door Pauline Neerman
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Europese textielsector wil pakjes van Shein en Temu 10 euro duurder maken

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Mode2 september, 2026
Shutterstock.com

De Europese textiel- en kledingsector vindt de nieuwe douaneheffing van 3 euro op goedkope importpakjes onvoldoende. Euratex en Franse brancheorganisaties pleiten voor een bijkomende verwerkingsheffing van ongeveer 10 euro per pakket, zogezegd om de kosten van controles en markttoezicht te dekken.

“Werkelijke kosten”

De Europese textielsector wil dat Brussel harder optreedt tegen de stroom goedkope pakjes van ultra-fastfashionplatformen zoals Shein en Temu. De sector verwelkomt de afschaffing van de vrijstelling van invoerrechten voor zendingen onder 150 euro en de tijdelijke douaneheffing van 3 euro, maar noemt die maatregelen slechts een eerste stap.

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