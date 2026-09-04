H&M verruilt Elsensesteenweg voor grotere winkel aan Louizalaan

H&M verlaat na dertig jaar de Elsensesteenweg in Brussel. De Zweedse modeketen sluit er eind oktober de deuren en verhuist naar een winkel van zo’n 2.000 vierkante meter aan de Louizalaan.

Val van vastgoedkoning

H&M neemt zijn intrek op Louizalaan 43, op de grens van Elsene en Sint-Gillis. Het nieuwe filiaal telt drie verdiepingen, met afzonderlijke afdelingen voor vrouwen, mannen en kinderen. Ook de collecties Studio en Designer krijgen er een plaats. “Door naar een van de belangrijkste handelswijken van de stad te verhuizen, versterken we onze aanwezigheid in Brussel”, zegt een woordvoerder van H&M aan BRUZZ.