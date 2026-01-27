Dr. Martens ziet vooruitgang in herstelplan maar (nog) niet in omzet

Ondanks een dalende omzet meldt Dr. Martens dat het de goede kant op gaat met zijn herstelplan. Het merk voert een strakker promotiebeleid, beperkt de uitverkopen en ziet de verkopen in het groothandelskanaal toenemen.

“Noodzakelijke veranderingen”

In het derde kwartaal daalde de groepsomzet van Dr. Martens met 2,7% bij constante wisselkoersen naar 253 miljoen Britse pond (296 miljoen euro). In het direct-to-consumer segment daalde de omzet met 6,5% door een strikter promotiebeleid en minder uitverkopen. De omzet tegen volle prijs steeg met 2%. In het groothandelskanaal groeide het merk met 9,3%. Daaruit concludeert het bedrijf dat het vooruitgang maakt met zijn “Levers for Growth” omkeerplan.

“Dit is een jaar van pivot, terwijl we de noodzakelijke veranderingen aan ons bedrijf doorvoeren om ons klaar te maken voor toekomstige duurzame groei,” aldus topman Ije Nwokorie. Het bedrijf verwacht voor het volledige boekjaar een vlakke omzet vlak bij constante wisselkoersen en een sterke groei van de winst vóór belastingen.