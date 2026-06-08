Espace Mode breidt uit naar Henegouwen

Dit najaar opent de Waalse modeketen Espace Mode een nieuwe vestiging in Soignies. Het wordt de elfde winkel voor de retailer en de eerste in de provincie Henegouwen.

Nummer elf

De nieuwe vestiging van Espace Mode komt op de plek van de voormalige Gipsy-winkel, die sinds 1987 door de familie Delhez werd geëxploiteerd. Het pand wordt momenteel grondig verbouwd, waarbij twee derde van het bestaande gebouw wordt gesloopt. Met een winkeloppervlakte van bijna 1.250 m² over twee verdiepingen is de nieuwe winkel ontworpen om een comfortabele en voor iedereen toegankelijke winkelervaring te bieden.

Het wordt de elfde winkel voor de keten, die zo’n 40 miljoen euro omzet realiseert en sinds vorig jaar een nieuw winkelconcept uitrolt in haar bestaande vestigingen. De stap van Espace Mode naar Soignies past in een geleidelijke ontwikkelingsstrategie in Wallonië.

“We wilden ons vestigen in een dynamische, toegankelijke regio die aansluit bij de verwachtingen van onze klanten. Dit project illustreert onze wil om blijvend te investeren in moderne, comfortabele winkels die zijn ontworpen voor gezinnen”, zegt Maxime Meeckers, CEO van Espace Mode. De opening is voorzien voor oktober en zal zeven banen opleveren.