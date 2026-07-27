LVMH-topman Bernard Arnault “bedankt” smalend voor kritisch familieportret

LVMH-topman Bernard Arnault verwerpt de suggestie dat zijn vijf kinderen verwikkeld zijn in een opvolgingsstrijd. In een sarcastische brief van drie pagina’s beschuldigt hij de Franse krant Le Monde van een eenzijdig onderzoek naar zijn zakenimperium, politieke invloed en familie.

“Koning van Frankrijk”

Bernard Arnault reageert fel op een zesdelige onderzoeksreeks van Le Monde over zijn macht binnen luxegroep LVMH en de vermeende rivaliteit tussen zijn kinderen. De 77-jarige miljardair publiceerde zondag een uitvoerige reactie op X via het account van LVMH. “Naar het schijnt ben ik het hoofd van de laatste koninklijke familie van Frankrijk”, opent Arnault zijn brief vol ironie.