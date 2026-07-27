Shein duikt in het rood na invoering van pakjestaks

Nu pakjes niet meer zonder invoerheffing de Verenigde Staten binnen mogen, dook Shein in het eerste kwartaal in het rood. De verkoop vertraagt door de heffingen, terwijl de kosten stijgen. Dat maakt de ultra-fastfashionreus bekend nu het naar de beurs van Hongkong trekt.

Prijzen mogelijk omhoog

Shein meldt een verlies van 99 miljoen Amerikaanse dollar (86,8 miljoen euro), terwijl een jaar eerder nog 395 miljoen dollar (346,5 miljoen euro) nettowinst in de boeken stond. De kledinggroep schrijft de terugval toe aan de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump invoerde en aan de aanhoudende onzekerheid over de tarievenstrijd tussen de Verenigde Staten en China.