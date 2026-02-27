België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Jorg Snoeck
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Doorstart voor Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam in Frankrijk

icon
Mode27 februari, 2026

De economische rechtbank in Parijs geeft definitief groen licht voor de herlancering van Fast Retailing France, eigenaar van Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam. De dochter verlaat de insolventieprocedure en start met een tweemerkenmodel dat meer synergie moet opleveren.

Samen in de winkel

Vorige zomer startte de onderneming de procedure om “de levensvatbaarheid van de structuur te verzekeren”. In november kreeg een afstotingsplan al groen licht. Voor de herstructurering omvatte het netwerk circa negentig winkels: ongeveer vijftig vestigingen van Princesse tam.tam en veertig van Comptoir des Cotonniers. Na de sanering blijven 54 winkels over.

Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail