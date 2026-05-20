Ganterie Boon en UNO Knokke starten exclusieve samenwerking

Luxehuis Ganterie Boon, één van de oudste en authentiekste winkels in Antwerpen, start een exclusieve samenwerking met high-end modeboetiek UNO in Knokke-Zoute. Het is de eerste stap in een selectieve distributiestrategie.

Passie voor kwaliteit en vakmanschap

Ganterie Boon, sinds 1884 gespecialiseerd in verfijnde, handgemaakte lederen handschoenen, kiest UNO Knokke als eerste premium partner in België binnen zijn selectieve distributiestrategie. De samenwerking gaat deze zomer van start, tijdens de Zoute Grand Prix, waar Ganterie Boon aanwezig zal zijn als exclusieve giftpartner. Vanaf het najaar wordt het aanbod handschoenen officieel geïntegreerd in het assortiment van UNO Knokke, dat dit jaar zijn 40-jarig bestaan viert.

Met deze alliantie brengen beide familiebedrijven hun gedeelde passie voor kwaliteit, vakmanschap en tijdloze elegantie samen. Ze richten zich tot een internationaal en stijlbewust cliënteel, met een zorgvuldig samengestelde selectie waarin hedendaagse mode en traditioneel ambacht elkaar versterken. De officiële voorstelling van de samenwerking vindt plaats tijdens de modeshow van UNO Knokke op 5 juni in Le Beau by Livingroom in Knokke-Zoute.