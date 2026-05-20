Creatieve impuls bezorgt Chanel weer groei

De omzetgroei van 2% die Chanel in 2025 wist te realiseren, is mede te danken aan de inbreng van creatief directeur Matthieu Blazy, die met vernieuwde ontwerpen van iconische producten zoals tassen en jassen, een nieuwe klantenkring aanspreekt.

Succesnummers

Chanel had in 2024 nog te maken met een omzetdaling van 4,3% en een winstdaling van meer dan 28%, toen de vraag naar luxeartikelen afnam als gevolg van economische tegenwind en veranderend koopgedrag. Vorig jaar steeg de omzet weer, naar 19,3 miljard dollar (16,6 miljard euro). Creatief directeur Blazy, die in oktober 2025 zijn eerste collectie presenteerde, heeft de merkidentiteit duidelijk nieuw leven ingeblazen. Succesnummers zijn bijvoorbeeld de “maxi flapbag”, een handtas van ongeveer 7.800 euro, en kleurrijke versies van de klassieke Chanel-tweedjas.